جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد

ماجد محمد (صدى):
أثار مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حفيظة الناقد الرياضي جمال عارف، بشأن ما كتبه الأول فيما يخص توثيق البطولات.
وقال "عارف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قلت في تغريدة أن الأخ الصديق مسلي آل معمر يعمل باحترافية ومهنية واستراتيجية مختلفة في نادي النصر".
وأضاف: "بعد أقل من ساعتين من تغريدتي فوجئت بتغريدة صادرة منه لاتتناسب مع ماكنت كتبته في التغريدة الأولى.. التغريدة الثانية جاءت على طريقة اجلد".
وتابع الناقد الرياضي: "حتى وان أختلفت في تغريدة الصديق العزيز مسلي إلا أنني على قناعة تامة بأن هذا الرجل سينقل النصر إلى مكان مختلف".
وجاء ذلك على خلفية ما قاله "مسلي" عن توثيق البطولات في سلسلة تغريدات له على "تويتر" قائلاً: " نريد رصدًا لجميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها فلا يخضع للأهواء".
واستكمل: "لا نريد كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة".
واختتم: " نرحب بالتوثيق متى كان احترافيًا وشاملاً وشفافًا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والإستقلالية، وأشدد على الأخيرة".