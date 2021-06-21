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جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد

منذ 10 ساعات
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جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد

ماجد محمد (صدى):
أثار مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حفيظة الناقد الرياضي جمال عارف، بشأن ما كتبه الأول فيما يخص توثيق البطولات.

وقال "عارف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قلت في تغريدة أن الأخ الصديق مسلي آل معمر يعمل باحترافية ومهنية واستراتيجية مختلفة في نادي النصر".

وأضاف: "بعد أقل من ساعتين من تغريدتي فوجئت بتغريدة صادرة منه لاتتناسب مع ماكنت كتبته في التغريدة الأولى.. التغريدة الثانية جاءت على طريقة اجلد".

وتابع الناقد الرياضي: "حتى وان أختلفت في تغريدة الصديق العزيز مسلي إلا أنني على قناعة تامة بأن هذا الرجل سينقل النصر إلى مكان مختلف".

وجاء ذلك على خلفية ما قاله "مسلي" عن توثيق البطولات في سلسلة تغريدات له على "تويتر" قائلاً: " نريد رصدًا لجميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها فلا يخضع للأهواء".

واستكمل: "لا نريد كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة".

واختتم: " نرحب بالتوثيق متى كان احترافيًا وشاملاً وشفافًا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والإستقلالية، وأشدد على الأخيرة".

النصر
جمال عارف
توثيق البطولات
البطولات
مسلي آل معمر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2290
منذ 9 ساعات
هههههه صحيح انك مسلي -- بس اهم شي بطوله الخرقه الحالميه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13645
منذ 9 ساعات
تقصد النفخ

وليس الجلد

النفخ يساعد على الظلط للشوربة الحارة لكن الدعوى كلها زبادي أو تطلي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2491
منذ 9 ساعات
حراج البطولات كم وصل من يزيد حراج بطولاتكم مثل خرقتكم لا تقدم ولا تؤخر واستمرو في ما انتم عليه فهذا يسعدنا أكثر من أن يغصبنا،، لا تحاولون التظليل فكل شيء معروف ونحن في القرن الواحد والعشرين ههههههه
مهجد الطووواقي
مهجد الطووواقي عدد التعليقات : 63
منذ 9 دقائق
واضح ان صفقة تاليسكا تأكل وتشرب مع الطواقي الى الان ( من حر مايونسون ) ياخي من حصل شئ يستاهله وش محرق رزكم هههههههههههههههههههههههههههاي
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 368
منذ 8 دقائق
اذا جلدهم العالمي واخذ البطوله قالو غير مهمه ههههههههههههههههههههههههه يعني حتى الالقاب سرقوها ما يسرقون بطولات كاس اسياء بكبره زرفوه مدفوع الثمن يبقى الوضيع وضيع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذكريات ليتها ترجع ماباالعمر كانا .... يازمان الزمااان ..
ابو علي
الناس تصنع صواريخ ووصلت الفضاء واحنا نفتخر برسوم متحركة فرق ثقافات
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الله * يحفظك *يَا *وَلِي * العهد * بمشيئته *وَ *قوّته *وَ *حَوله✍🏻 يَا *الأمير...
Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه

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