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" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة

منذ 16 ساعة
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" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملابسات التجمع الذي نظمه عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سعد آل حماد، أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبـل الإعلان عـن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدِم تكلفـة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القـرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحـة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قراره.

الموارد البشرية
مكاتب الاستقدام
العمالة المنزلية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سعد آل حماد

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 83
منذ دقيقتين
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐

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أحدث التعليقات

سعد رافه
النصر هو النادي الوحيد الذي يعارض توثيق البطولات والسبب معروف .
أبو عبدالله الحربي
عجيب أمر البشر عند إرتفاع البنزين وخاصة عندنا يولول ويكتب وعند الانخفاض ينعقد التعبير 🤔
سعد بُلع
مبروك لأسرة آل عمران ترقية ابنهم العميد تركي ويستاهل كل خير _______________
أبو عبدالله الحربي
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐
برافو مستر ونش
الحمد لله على نعمة الهلال العالمي الحقيقي ومن الملعب..! وش يبغى يروح لفريق بطولاته 24 مندو تأسيسه رسمياً؟!! خليك يا ونش بالزمالك أبرك لك...

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