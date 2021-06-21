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عمرو فقيه : توثيق بطولات الأندية " جدل " في كل موسم
منذ 12 ساعة
689
1
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التعليقات
سعد رافه
عدد التعليقات : 9
منذ 3 دقائق
النصر هو النادي الوحيد الذي يعارض توثيق البطولات والسبب معروف .
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أحدث التعليقات
سعد رافه
النصر هو النادي الوحيد الذي يعارض توثيق البطولات والسبب معروف .
أبو عبدالله الحربي
عجيب أمر البشر عند إرتفاع البنزين وخاصة عندنا يولول ويكتب وعند الانخفاض ينعقد التعبير 🤔
سعد بُلع
مبروك لأسرة آل عمران ترقية ابنهم العميد تركي ويستاهل كل خير _______________
أبو عبدالله الحربي
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐
برافو مستر ونش
الحمد لله على نعمة الهلال العالمي الحقيقي ومن الملعب..! وش يبغى يروح لفريق بطولاته 24 مندو تأسيسه رسمياً؟!! خليك يا ونش بالزمالك أبرك لك...
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