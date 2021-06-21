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أحمد الشمراني : توثيق البطولات ليس " خاص " بالهلال والنصر
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13602
منذ 6 دقائق
كتبتها بنفسي معناها ما يضحك لكن الضحكة انفلتت بعد ما قال بعض الظن إثم. فهذه ضحكة من ورق كرتون في تصوري
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13602
منذ 3 دقائق
وبعدين قال الرياضة في المنطقة وهو يقصد في المملكة .. لكن والله معذور - توقف الدوري له ضريبة وهي كثرة التصريحات وتصفية الحسابات وتدقيق المكاييل
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