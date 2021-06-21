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جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد

منذ ساعة
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جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد

ماجد محمد (صدى):
أثار مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حفيظة الناقد الرياضي جمال عارف، بشأن ما كتبه الأول فيما يخص توثيق البطولات.

وقال "عارف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قلت في تغريدة أن الأخ الصديق مسلي آل معمر يعمل باحترافية ومهنية واستراتيجية مختلفة في نادي النصر".

وأضاف: "بعد أقل من ساعتين من تغريدتي فوجئت بتغريدة صادرة منه لاتتناسب مع ماكنت كتبته في التغريدة الأولى.. التغريدة الثانية جاءت على طريقة اجلد".

وتابع الناقد الرياضي: "حتى وان أختلفت في تغريدة الصديق العزيز مسلي إلا أنني على قناعة تامة بأن هذا الرجل سينقل النصر إلى مكان مختلف".

وجاء ذلك على خلفية ما قاله "مسلي" عن توثيق البطولات في سلسلة تغريدات له على "تويتر" قائلاً: " نريد رصدًا لجميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها فلا يخضع للأهواء".

واستكمل: "لا نريد كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة".

واختتم: " نرحب بالتوثيق متى كان احترافيًا وشاملاً وشفافًا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والإستقلالية، وأشدد على الأخيرة".

النصر
جمال عارف
توثيق البطولات
البطولات
مسلي آل معمر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2290
منذ 28 دقيقة
هههههه صحيح انك مسلي -- بس اهم شي بطوله الخرقه الحالميه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13610
منذ 19 دقيقة
تقصد النفخ

وليس الجلد

النفخ يساعد على الظلط للشوربة الحارة لكن الدعوى كلها زبادي أو تطلي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2491
منذ دقيقة
حراج البطولات كم وصل من يزيد حراج بطولاتكم مثل خرقتكم لا تقدم ولا تؤخر واستمرو في ما انتم عليه فهذا يسعدنا أكثر من أن يغصبنا،، لا تحاولون التظليل فكل شيء معروف ونحن في القرن الواحد والعشرين ههههههه

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