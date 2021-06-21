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بالفيديو .. مواطن يروي قصة فشل مشروعه بسبب وافدين بقطاع الاتصالات

منذ ساعة
1900
بالفيديو .. مواطن يروي قصة فشل مشروعه بسبب وافدين بقطاع الاتصالات

الرياض (صدى):
سرد صاحب محل اتصالات،فهد العتيبي، كيف فشل أول مشروع بدأ فيه بسبب سيطرة أجانب ووافدين على قطاع التوريد وسوق الجملة بقطاع الاتصالات.

وذكر أنه افتتح مع بعض المستثمرين محلا لكنهم وجود أن المورد يبيع البضاعة للتاجر السعودي بأسعار أعلى من التاجر الوافد، ، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن سعر الشاحن يكون 25 ريال لكن بسبب الموردين الذين يتحكمون في السوق يضطرون إلى رفع هذا السعر إلى 45 ريال، لافتا إلى أن ذلك جعل الزبائن يتضايقون من هذا الأمر.

ولفت إلى أن أكبر مشارك في مشروعه انسحب، لذلك لم يعمل المحل بالشكل المرغوب فيه، واضطر لإغلاق المحل، وخسر نحو 15 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه لجأ للعمل في محال خاص بالاتصالات لكنه تركه ورفض العمل به بعدما علم أن العاملين في الصيانة وافدين من جنسيات عربية وآسيوية وليس سعوديين.

ومن جهته، أكد صاحب محل اتصالات، أنس الغربي، أن الأجانب مسيطرين على سوق الجملة بقطاع الاتصالات بنسبة 99.9% .

ولفت إلى أن قطاع الجملة قطاع مربح جدًا، متوقعًا إقبال المواطنين على العمل فيها إذا تم توطينها بعيدًا عن الوافدين.

اتصالات
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مستثمرين
شاحن
سوق الجملة

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