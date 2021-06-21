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صحة الرياض تكرم عدد من المتميزين

منذ 13 ساعة
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صحة الرياض تكرم عدد من المتميزين

سعيد العجل (صدى):
برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، كرمت صحة الرياض اليوم الإثنين حفل تكريم لعدد من منسوبي صحة الرياض المتميزين.

حيث أقيم حفل تكريم للدكتورة فوزية الزامل مديرة إدارة الرعاية الصحية المنزلية خلال ما قدمته من جهود متميزة خلال مسيرتها العملية واخلاصها مما أسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المديرية متمنين لها التوفيق في حياتها المقبلة.

كما تم تكريم الأستاذ / يحيى الشهري تقديراَ لجهوده وتميزه خلال مسيرة الوظيفية مدير لإدارة التوعية الدينية بصحة الرياض متمنيا له التوفيق والنجاح بمناسبة تكليفه مديراَ لإدارة الدعم الديني والروحي بالوزارة.

وقدم د. الشهراني باسمه واسم زملائه الشكر والامتنان لما قدموه من اخلاص في العمل.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول الغيث حافلة
بلبل البحر
ما شاء الله
4lovex2
أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى المساجد ماسلمت من قذارة المجرمين اتمنى إعدامه وهذا قليل بحقه
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله لادين يمنعهم عن الرذيله ولا اخلاق انسانيه .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو وليد
اتمنى من التنك اصحاب الخرقه ما يعلقون على شيئ والله ماهم فاهمينه ولا عارفينه

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