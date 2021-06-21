رئيس برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم " رونالدو "

وكالات (صدى):
يخطط خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لعقد صفقة القرن بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع فريق يوفنتوس الموسم المقبل، ولم يتوصل نجم منتخب البرتغال لاتفاق بشأن تجديد عقده مع السيدة العجوز حتى الوقت الحالي، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.
ويحلم خوان لابورتا بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويدرس عقد الصفقة التي تبدو مستحيلة، وهى خطوة من شأنها أن تكون الأقوى في تاريخ كرة القدم، وهي الجمع بين الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا في برشلونة.