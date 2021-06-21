سفير المملكة لدى الأردن يلتقي بعدد من المسؤولين

عطاالله العمراني (صدى):
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في مقر غرفة صناعة عمان برئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، ورئيس هيئة النقل البري طارق الحباشنة، ورئيس هيئة الاستثمار المكلف فريدون حرتوقة، ورؤوساء غرف الصناعة والتجارة في محافظتي إربد والزرقاء ومجموعة من الصناعيين.
وبحث خلال اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين.