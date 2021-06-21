إجراء أكثر من 385 ألف إختبار مخبري بمركز مراقبة السموم بصحة الشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 385,608 إختبارات مخبرية ، إضافةً إلى إجراء 86,135 تحليل عينات وذلك خلال العامين 2020 و2021 حتى الآن ، حيث يُقدم المركز خدماته للعديد من الجهات المستفيدة من بينها المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات والهيئات المختلفة.
كما قام المركز خلال نفس الفترة بالعديد من الجهود الخدمية من بينها خدمة الإستشارات الإسعافية حيث قدّم أكثر من 2521 إستشارة كما وكذلك تحليل العينات للحالات الإسعافية خلال فترة زمنية أقل من ساعتين بنسبة 99,5% ، بالإضافة إلى تدريب 339 متدرب.
يُذكر أن المركز حصل على شهادة الاعتماد CAP من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض لفحص المخدرات والطب الشرعي وحصل على اعتمادCAP لعلم الأمراض للتحاليل الطبية التشخصية وحصل على شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001.