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المزح الثقيل

منذ ساعة
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129534
منذ 7 دقائق
خرشوا قلب المسكين ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول الغيث حافلة
بلبل البحر
ما شاء الله
4lovex2
أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى المساجد ماسلمت من قذارة المجرمين اتمنى إعدامه وهذا قليل بحقه
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله لادين يمنعهم عن الرذيله ولا اخلاق انسانيه .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو وليد
اتمنى من التنك اصحاب الخرقه ما يعلقون على شيئ والله ماهم فاهمينه ولا عارفينه

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