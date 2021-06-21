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شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سعود وخادم الحرمين والأمير محمد بن سعود

منذ ساعة
1815
شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سعود وخادم الحرمين والأمير محمد بن سعود

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، وبجانبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان أميرا للرياض، وخلفه الأمير محمد بن سعود.

وكانت مؤسسة الملك سعود أكدت أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، -حفظه الله-، جمع بينهما حب مدينة الرياض.

واستشهدت المؤسسة على صحة ذلك بأن الملك سعود أعاد هيكلة الرياض لتعكس مكانتها كعاصمة المملكة عندما كان عدد سكانها في 1955م نحو 106 ألف نسمة، كما أصبحت الرياض في عهد الملك سلمان في 2021 من أعلى مدن العالم نموًا.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سعود
الملك سعود بن عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول الغيث حافلة
بلبل البحر
ما شاء الله
4lovex2
أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى المساجد ماسلمت من قذارة المجرمين اتمنى إعدامه وهذا قليل بحقه
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله لادين يمنعهم عن الرذيله ولا اخلاق انسانيه .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو وليد
اتمنى من التنك اصحاب الخرقه ما يعلقون على شيئ والله ماهم فاهمينه ولا عارفينه

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