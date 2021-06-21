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أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع " القرني "

منذ ساعة
1790
أبو هداية: إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وكاريلي يتعامل بغرابة مع " القرني "

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، محمد أبو هداية، على التصريحات التي قالها حارس مرمى الفريق الأول بنادي الاتحاد، فواز القرني، مؤخرًا بشأن اعتماد النادي على زميله مارسيلو غروهي وعدم إتاحة الفرصة له للمشاركة في المباريات، مما حرمه من الانضمام للمنتخب الوطني.

وقال أن مشكلة فواز القرني هي حرمانه من المنتخب بعدم لعبه مع الفريق، مضيفا أن هذه مسؤولية الجهاز الفني الذي من المفترض توزيع إستحقاقات ومباريات الموسم وبطولاته بين غروهي وفواز، وذلك بحسب تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر".

وأكد أن المشاركة في المباريات يعد حق لأي لاعب لديه طموح، مضيفا أن إدارة الاتحاد لا تملك خبرة وتركت الفريق للمدير فابيو كاريلي الذي يتعامل بغرابة مع الفريق.

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الاتحاد
نادي الاتحاد
فواز القرني
محمد أبو هداية
مارسيلو غروهي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول الغيث حافلة
بلبل البحر
ما شاء الله
4lovex2
أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى المساجد ماسلمت من قذارة المجرمين اتمنى إعدامه وهذا قليل بحقه
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله لادين يمنعهم عن الرذيله ولا اخلاق انسانيه .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو وليد
اتمنى من التنك اصحاب الخرقه ما يعلقون على شيئ والله ماهم فاهمينه ولا عارفينه

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