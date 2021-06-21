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عثمان مالي: قرار الاتحاد تجاه " القرني " تفريط في مقدرات النادي

منذ 11 دقيقة
1380
عثمان مالي: قرار الاتحاد تجاه " القرني " تفريط في مقدرات النادي

نواف السالم (صدى):
علق عثمان أبوبكر مالي، ‏‏‏‏‏عضو الاتحاد السعودي للإعلام والدولي للصحافة، على قرار اتحاد جدة تجاه الحارس فواز القرني.

وقال " عثمان " عبر حسابه الرسمي على " تويتر": " يوجد عاقل يفهم كورة يقول إن مصلحة فريق أي فريق بيع عقد حارسه الثاني حتى إذا طلب وأصر".

وأضاف: " الموافقة على طلبه إما أنه تصفية حسابات أو تغطية على إدارة طفرانة.. بالإمكان تنفيذ طلبه بعد احترام عقده بتمديده ثم يذهب إعارة فترة التمديد فقط.. كفاية تهريج وتفريط في مقدرات النادي ".

وأبدى فواز القرني رغبته في الرحيل عن الاتحاد حال وصول عرض مناسب له، أملاً في المشاركة بشكل أساسي والعودة إلى المنتخب الوطني.

واتخذ النادي قرار بتحقيق رغبة " القرني " بالمشاركة مع المنتخب الوطني، من خلال منحه فرصة لعب مباريات في الموسم المقبل.

 

الاتحاد السعودي
كرة القدم
فواز القرني
اتحاد جدة
المنتخب الوطني

التعليقات

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
مافيه أحسن من النظام
4lovex2
لا وش رأيكم تشترون له بروستد دجاج وتجيبون له كيكة وبعدها تودونه لم ديزني لاند😹 اصلخوه صلخ خلوه يذوق العذاب والموت هذا حقير لايستحق...
4lovex2
لاتترك اغراض ثمينه في السيارة أو المنزل، الدولة لاتطبق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق لتتوقف السرقات
4lovex2
انا قد حذرت من قديييم الزمان لاتترك اغراض ثمينه في السيارة ابداً حتى لو كنت في الصحراء عاد ما بالك في مدينه مزدحمة مثل...
4lovex2
لاتلام يفترض إطلاق سراحها فهي كانت تدافع عن حقها وقد فعلت الصواب بقتله لأنه مجرم وهذا أقل شيء يذوقه

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