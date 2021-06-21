عثمان مالي: قرار الاتحاد تجاه " القرني " تفريط في مقدرات النادي

نواف السالم (صدى):
علق عثمان أبوبكر مالي، عضو الاتحاد السعودي للإعلام والدولي للصحافة، على قرار اتحاد جدة تجاه الحارس فواز القرني.
وقال " عثمان " عبر حسابه الرسمي على " تويتر": " يوجد عاقل يفهم كورة يقول إن مصلحة فريق أي فريق بيع عقد حارسه الثاني حتى إذا طلب وأصر".
وأضاف: " الموافقة على طلبه إما أنه تصفية حسابات أو تغطية على إدارة طفرانة.. بالإمكان تنفيذ طلبه بعد احترام عقده بتمديده ثم يذهب إعارة فترة التمديد فقط.. كفاية تهريج وتفريط في مقدرات النادي ".
وأبدى فواز القرني رغبته في الرحيل عن الاتحاد حال وصول عرض مناسب له، أملاً في المشاركة بشكل أساسي والعودة إلى المنتخب الوطني.
واتخذ النادي قرار بتحقيق رغبة " القرني " بالمشاركة مع المنتخب الوطني، من خلال منحه فرصة لعب مباريات في الموسم المقبل.