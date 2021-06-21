الفيحاء يعلن تعاقده رسميًا مع الصربي فوك رازوفيتش

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم، إنهاء إجراءات التوقيع مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين.
وأضاف النادي أن المدرب الجديد سيتولى مهام التدريب ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولفت إلى أن رازوفيتش يمتلك خبرة تدريبية عريضة، حيث بدأت حياته المهنية مدرباً لنادي تيليوبتيك الصربي ثم قام بتدريب نادي بارتيزان بلجراد الصربي، تليه دينامو مينسك البيلاروسي، ثم عاد إلى الدوري الصربي.
ونوه بأن المدرب تولى مهام التدريب في نادي الفيصلي خلال الفترة 2017 -2018 م، وبعدها أصبح مدربا بنادي الظفرة الإماراتي ثم نادي الوحدة الإماراتي.