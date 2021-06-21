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أمانة حائل تكشف تفاصيل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها

منذ 56 دقيقة
1832
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أمانة حائل تكشف تفاصيل تعدي مواطنة على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها

الرياض (صدى):
أوضحت أمانة منطقة حائل، أن مواطنة تعدت على مرافق وخدمات بلدية أمام منزلها، حيث وضعت  "شينكو" وسلماً حديدياً وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من الشارع العام.

وأشارت أمانة حائل في بيان لها: " أصدر سمو أمير المنطقة قراراً بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة للموقع بتاريخ 5/ 11/ 1442 ھ ووقع صاحب التعدي على إزالة ذلك خلال عشرة أيام " .

وشددت: " لن تتهاون في طلب إزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية "، موضحة: " سوف نحتفظ بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة " .

أمانة حائل
خزان
تعدي
سلم حديدي

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6831
منذ 37 دقيقة
اكيد فيه سبب جعلها تفعل كذا والله أعلم
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 103
منذ 7 دقائق
مافيه أحسن من النظام

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
مافيه أحسن من النظام
4lovex2
لا وش رأيكم تشترون له بروستد دجاج وتجيبون له كيكة وبعدها تودونه لم ديزني لاند😹 اصلخوه صلخ خلوه يذوق العذاب والموت هذا حقير لايستحق...
4lovex2
لاتترك اغراض ثمينه في السيارة أو المنزل، الدولة لاتطبق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق لتتوقف السرقات
4lovex2
انا قد حذرت من قديييم الزمان لاتترك اغراض ثمينه في السيارة ابداً حتى لو كنت في الصحراء عاد ما بالك في مدينه مزدحمة مثل...
4lovex2
لاتلام يفترض إطلاق سراحها فهي كانت تدافع عن حقها وقد فعلت الصواب بقتله لأنه مجرم وهذا أقل شيء يذوقه

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