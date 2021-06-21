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سيدة تطعم فيل
منذ ساعة
379
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التعليقات
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أحدث التعليقات
رتاج
اي حتى انا
رتاج
اي حتى انا
شمس الحقيقة
مافيه أحسن من النظام
4lovex2
لا وش رأيكم تشترون له بروستد دجاج وتجيبون له كيكة وبعدها تودونه لم ديزني لاند😹 اصلخوه صلخ خلوه يذوق العذاب والموت هذا حقير لايستحق...
4lovex2
لاتترك اغراض ثمينه في السيارة أو المنزل، الدولة لاتطبق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق لتتوقف السرقات
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