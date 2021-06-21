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بالفيديو.. شاب سعودي يحول حافلة مدرسية إلى مشروع سياحي متكامل

منذ ساعة
1879
بالفيديو.. شاب سعودي يحول حافلة مدرسية إلى مشروع سياحي متكامل

الرياض (صدى):
استطاع الشاب السعودي بدر زهير توظيف مهاراته المتعددة من هواية إلى مشروع سياحي من خلال تحويل الحافلات المدرسية القديمة إلى حافلات سكنية سياحية متنقلة وبمواصفات عالمية.

وقال "زهير" استغليت المواهب الموجودة وأيضًا دعم الدولة في إصدار ما يسمى رخصة العمل الحر في فن الديكور واستغليت هذه الفرصة وقمت بترميم الحافلة وتحويلها لوحدة سكنية متنقلة تستخدم في أغراض السياحة وحل بعض المشاكل الموسمية.

وأضاف: "بالنسبة للعربة فهى من تصميمي وتنفيذي وطلعت بهذا الشكل واستخدمنا النظام الذكي في الإنارات والستائر وحرصنا إن يكون سعة التخزين عالية حتى وصلنا إلى 500 لتر من المياه في التخزين"، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية".

وحدة سكنية
حافلة مدرسية
الإنارة
الديكور
مشروع سياحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
مافيه أحسن من النظام
4lovex2
لا وش رأيكم تشترون له بروستد دجاج وتجيبون له كيكة وبعدها تودونه لم ديزني لاند😹 اصلخوه صلخ خلوه يذوق العذاب والموت هذا حقير لايستحق...
4lovex2
لاتترك اغراض ثمينه في السيارة أو المنزل، الدولة لاتطبق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق لتتوقف السرقات
4lovex2
انا قد حذرت من قديييم الزمان لاتترك اغراض ثمينه في السيارة ابداً حتى لو كنت في الصحراء عاد ما بالك في مدينه مزدحمة مثل...
4lovex2
لاتلام يفترض إطلاق سراحها فهي كانت تدافع عن حقها وقد فعلت الصواب بقتله لأنه مجرم وهذا أقل شيء يذوقه

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