وكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال يستقبل أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي

سعيد العجل (صدى):
استقبل الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو، وكيل جامعة حائل للتطوير والأعمال، اليوم في صالة الاستقبالات بإدارة الجامعة الدكتور فهد المغلوث، أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون بين الجامعة والجائزة في العديد من المجالات المشتركة.
وفي بداية اللقاء رحب وكيل الجامعة للتطوير والأعمال بأي تعاون مشترك بين الجامعة والجائزة، والذي يأتي ضمن القيم والغايات الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق التعاون الإيجابي في تأصيل هدف المملكة لتعزيز الأعمال الاجتماعية، ولإيجاد وعي مجتمعي لدى كافة الجهات والشراكات. وأشار إلى أن الجامعة، وبمتابعة معالي رئيس الجامعة، لديها العديد من المبادرات والجهود في دعم القطاع غير الربحي والعمل الاجتماعي.
ومن جانبه أوضح الدكتور فهد المغلوث، أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أن الجائزة خصصت موضوع دورتها التاسعة لعام 2021، «للعمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية»، حيث تهدف الجائزة بشكل عام لترسيخ مفهوم ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، ودعم مجالات الـعـمـل المؤسسي الاجتمـاعـي بجميع صوره، وتطويره، مع تقدير المتميزين في مجال العمـل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم وتحفيز الهيئـات الحكومية والأهــلية على التميز والإبداع في مجال العمل الاجتماعي، ودعم الوقـف الإسلامي وتشجيعه ليكون الرافد الأول للعمل الاجتماعي. وبيّن أن لدى الجائزة العديد من المبادرات الموجهة للمجتمع.
وفي نهاية اللقاء تسلم وكيل الجامعة للتطوير والأعمال نسخة من إصدار أمانة الجائزة لكتاب ذاكرة للتاريخ.
وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور جمال الرويضي، الأمين العام لـمجلس شباب منطقة حائل، والدكتور طلال السيف، عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة.