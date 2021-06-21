بالفيديو .. مستشار وزير الرياضة: منصة نافس ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي

ماجد محمد (صدى):
قال مستشار وزير الرياضة، بدر القاضي، إن منصة "نافس" التي أطلقها وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، ستتيح للمستثمرين تملّك الأندية الرياضية في المملكة لأول مرة.
وأضاف أن منصة " نافس " ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار سواء محلياً أو دوليًا.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي إلى 1.2 %، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة " الإخبارية ".
وأكد أن زيادة عدد الأكاديميات والأندية في المملكة ستوفر فرص أكثر للأشخاص لتطوير مواهبهم، وزيادة المنافسة بين الأندية.
وأضاف أن وجود هذه المنصة سيؤدي في الأيام المقبلة إلى منافسة بين الأندية الكبيرة والأندية المملوكة للقطاع الخاص بالدوري.