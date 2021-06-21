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بالفيديو .. مستشار وزير الرياضة: منصة نافس ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي

منذ 15 دقيقة
1311
بالفيديو .. مستشار وزير الرياضة: منصة نافس ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي

ماجد محمد (صدى):
قال مستشار وزير الرياضة، بدر القاضي، إن منصة "نافس" التي أطلقها وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، ستتيح للمستثمرين تملّك الأندية الرياضية في المملكة لأول مرة.

وأضاف أن منصة " نافس " ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار سواء محلياً أو دوليًا.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي إلى 1.2 %، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة " الإخبارية ".

وأكد أن زيادة عدد الأكاديميات والأندية في المملكة ستوفر فرص أكثر للأشخاص لتطوير مواهبهم، وزيادة المنافسة بين الأندية.

وأضاف أن وجود هذه المنصة سيؤدي في الأيام المقبلة إلى منافسة بين الأندية الكبيرة والأندية المملوكة للقطاع الخاص بالدوري.

المملكة
الرياضة
وزير الرياضة
منصة نافس
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

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