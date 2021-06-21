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بنك البلاد يوفر 8 وظائف إدارية وقانونية وتقنية

منذ 27 دقيقة
1485
بنك البلاد يوفر 8 وظائف إدارية وقانونية وتقنية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر 8 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، للعمل بالبنك بمدينة الرياض،

وأوضح الوظائف المتوفرة هي أخصائي المزايا والتعويضات (خبرة 3 سنوات)، مدقق أول تقنية معلومات (خبرة سابقة)، قائد فريق توثيق مخاطر الائتمان (خبرة سابقة)، مسؤول أول خدمات المعاملات الدولية (خبرة سنتين)، مدير قنوات التسويق الموحدة (خبرة سابقة)، مدير علاقات أول (خبرة 5 سنوات)، مدير تطوير المواهب (خبرة 9 سنوات)،مُدقق أول (خبرة سابقة).

وأضاف التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، القانون، المالية، التسويق أو ما يعادلها.

وأشار البنك إلى التقديم م بدأ اليوم الإثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم خلال موقع البنك

1- أخصائي المزايا والتعويضات: اضغط هنا

2- مدقق أول تقنية معلومات: اضغط هنا

3- قائد فريق توثيق مخاطر الائتمان: اضغط هنا

4- مسؤول أول خدمات المعاملات الدولية: اضغط هنا

5- مدير قنوات التسويق الموحدة: اضغط هنا

6- مدير علاقات أول: اضغط هنا

7- مدير تطوير المواهب: اضغط هنا

8- مُدقق أول: اضغط هنا

بنك البلاد
وظائف إدارية
تقنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

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