بنك البلاد يوفر 8 وظائف إدارية وقانونية وتقنية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن بنك البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر 8 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، للعمل بالبنك بمدينة الرياض،
وأوضح الوظائف المتوفرة هي أخصائي المزايا والتعويضات (خبرة 3 سنوات)، مدقق أول تقنية معلومات (خبرة سابقة)، قائد فريق توثيق مخاطر الائتمان (خبرة سابقة)، مسؤول أول خدمات المعاملات الدولية (خبرة سنتين)، مدير قنوات التسويق الموحدة (خبرة سابقة)، مدير علاقات أول (خبرة 5 سنوات)، مدير تطوير المواهب (خبرة 9 سنوات)،مُدقق أول (خبرة سابقة).
وأضاف التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، القانون، المالية، التسويق أو ما يعادلها.
وأشار البنك إلى التقديم م بدأ اليوم الإثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم خلال موقع البنك
1- أخصائي المزايا والتعويضات: اضغط هنا
2- مدقق أول تقنية معلومات: اضغط هنا
3- قائد فريق توثيق مخاطر الائتمان: اضغط هنا
4- مسؤول أول خدمات المعاملات الدولية: اضغط هنا
5- مدير قنوات التسويق الموحدة: اضغط هنا
6- مدير علاقات أول: اضغط هنا
7- مدير تطوير المواهب: اضغط هنا
8- مُدقق أول: اضغط هنا