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بلدية رجال ألمع تباشر صيانة الطرق المتضررة من هطول الأمطار

منذ 11 ساعة
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بلدية رجال ألمع تباشر صيانة الطرق المتضررة من هطول الأمطار

محمد السعران (صدى):
باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الأضرار التي خلفتها الأمطار التي هطلت على المحافظة وفتح الطرق التي أُغلقت بفعل المخلفات مما أدى إلى إعاقة حركة السير ، حيث تم إعادة الأمور إلى طبيعتها .

وأكد الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" رئيس البلدية أنه تم تلقي أكثر من 7 بلاغات حتى الآن عن إغلاقات للطرق في عدد من المواقع بسبب الأمطار حيث تم استنفار الجهود ومباشرتها على الفور وإزالة أسبابها بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" ، مبيناً أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة وتم إعادة فتح الطرق المغلقة وصيانتها مما تعرضت له من أضرار ، بالإضافة إلى صيانة الطرق الرئيسية المؤدية للمراكز والقرى والأحياء.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي طارئ على رقم البلاغات الموحد 940 .

التعليقات

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أحدث التعليقات

رتاج
اي حتى انا
رتاج
اي حتى انا
شمس الحقيقة
مافيه أحسن من النظام
4lovex2
لا وش رأيكم تشترون له بروستد دجاج وتجيبون له كيكة وبعدها تودونه لم ديزني لاند😹 اصلخوه صلخ خلوه يذوق العذاب والموت هذا حقير لايستحق...
4lovex2
لاتترك اغراض ثمينه في السيارة أو المنزل، الدولة لاتطبق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق لتتوقف السرقات

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