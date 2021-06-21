نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة

منذ 41 دقيقة
1687
" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملابسات التجمع الذي نظمه عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سعد آل حماد، أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبـل الإعلان عـن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحميل صاحب العمل المُستقدِم تكلفـة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القـرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحـة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قراره.

الموارد البشرية
مكاتب الاستقدام
العمالة المنزلية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سعد آل حماد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

أخر الأخبار

بالفيديو .. مستشار وزير الرياضة: منصة نافس ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي
بالفيديو .. مستشار وزير الرياضة: منصة نافس ستخلق العديد من الوظائف في القطاع الرياضي
منذ 15 دقيقة 1306
رجل يسامح زوجته بعد ضبطها في أحضان عشيقها
رجل يسامح زوجته بعد ضبطها في أحضان عشيقها
منذ 20 دقيقة 545
عادات وتقاليد للعروس المغربية
عادات وتقاليد للعروس المغربية
منذ 22 دقيقة 291
مسوي مقلب في زوجته وسط السماء
مسوي مقلب في زوجته وسط السماء
منذ 23 دقيقة 302
مهاجم يضيع هدف بطريقة غريبة
مهاجم يضيع هدف بطريقة غريبة
منذ 23 دقيقة 284
ضبط مواطن ومقيم قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها في الرياض " فيديو "
ضبط مواطن ومقيم قاما بتكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها في الرياض " فيديو "
منذ 24 دقيقة 1467
بنك البلاد يوفر 8 وظائف إدارية وقانونية وتقنية
بنك البلاد يوفر 8 وظائف إدارية وقانونية وتقنية
منذ 27 دقيقة 1484
" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة
" الموارد البشرية " توضح ملابسات الاحتجاج الذي نظمه ملاك " مكاتب الاستقدام " أمام الوزارة
منذ 41 دقيقة 1687
بالفيديو.. إلزام الحصول على موافقة هيئة الحكومة الرقمية قبل إطلاق أي منصة
بالفيديو.. إلزام الحصول على موافقة هيئة الحكومة الرقمية قبل إطلاق أي منصة
منذ 43 دقيقة 1463
ضبط 97 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة " فيديو "
ضبط 97 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة " فيديو "
منذ 45 دقيقة 1479