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 مستثمر يهدد 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض " فيديو " 

منذ ساعة
2312
 مستثمر يهدد 650 مواطنة بالإزالة من سوق " حجاب " في الرياض " فيديو " 

الرياض (صدى):
هدد مستثمر 650 مواطنة بالإزالة من سوق "حجاب" في الرياض وقطع الكهرباء عن المحلات وتكسير الأقفال الموجودة عليها، رغم انتهاء فترة عقد إيجاره للسوق.

وقالت مواطنة تدعى " أم عبدالرحمن " صاحبة محل، إن المستثمر يهددها بإزالة محلها وقطع الكهرباء عنه في حال عدم دفعها إيجار المحل رغم أنه ليس المستثمر المستحق للإيجار.

وأوضحت مواطنة أخرى تدعى "أم جابر":"كلنا محتاجات ونبحث عن لقمة عيش تسترنا"، مبينة أن المستثمر انتهى عقده بالسوق ولكنه يطالبن بدفع الإيجارات أو إزالة هذا السوق.

وأشار المحامي فهيد المطيري إلى أن المستثمر شن حرب بينية على السيدات إما بتكسير الأقفال أو قطع الكهرباء أو إرسال مندوبات لتهديد السيدات في السوق وتقسيمهن لفئتين واحدة معه والأخرى ضده من أجل تفكيكهن.

الرياض
محلات
سيدات
مستثمر
سوق حجاب

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

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