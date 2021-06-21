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نادي كرايوفا الروماني يتفاوض مع " ميتريتا " لضمه إلى صفوف الفريق

منذ ساعة
1621
نادي كرايوفا الروماني يتفاوض مع " ميتريتا " لضمه إلى صفوف الفريق

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير رومانية عن رغبة نادي كرايوفا في التعاقد مع اللاعب ألكسندرو ميتريتا، لاعب الأهلي ؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن ميهاي روتارو، مالك نادي كرايوفا الروماني، دخل في مفاوضات مع "ميتريتا" من أجل ضمه إلى النادي.

وكان "ميتريتا" قد هدد الأهلي في وقت سابق بفسخ عقده بسبب مستحقاته المالية وفي حال عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.

وكان "ميتريتا قد انضم لصفوف الأهلي في أكتوبر 2020 على سبيل الإعارة من نيويورك سيتي الأمريكي لمدة موسم رياضي واحد.

وينتهي عقد ألكسندرو ميتريتا مع نادي أهلي جدة في 30 يونيو الجاري.

 

الانتقالات الصيفية
أهلي جدة
نيويورك سيتي
ألكسندرو ميتريتا
نادي كرايوفا

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
الدجال وعائلة الضحية شريكان في الجريمة .
abdul
مادام هانت الامور انحاشي منه حالا قبل ما يستفرد بيكِ ويأتلك شرّ إتلة.
خالد المطيري
لم يتم التواصل معاي بتاكد يمكن الرقم غلط عطوني رقم التواصل
شمس الحقيقة
كفوا.وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك
مطلع
الحمد لله

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