نادي كرايوفا الروماني يتفاوض مع " ميتريتا " لضمه إلى صفوف الفريق

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير رومانية عن رغبة نادي كرايوفا في التعاقد مع اللاعب ألكسندرو ميتريتا، لاعب الأهلي ؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت التقارير أن ميهاي روتارو، مالك نادي كرايوفا الروماني، دخل في مفاوضات مع "ميتريتا" من أجل ضمه إلى النادي.
وكان "ميتريتا" قد هدد الأهلي في وقت سابق بفسخ عقده بسبب مستحقاته المالية وفي حال عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.
وكان "ميتريتا قد انضم لصفوف الأهلي في أكتوبر 2020 على سبيل الإعارة من نيويورك سيتي الأمريكي لمدة موسم رياضي واحد.
وينتهي عقد ألكسندرو ميتريتا مع نادي أهلي جدة في 30 يونيو الجاري.