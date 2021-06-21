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بالفيديو.. رحالة ينطلق من عسير إلى مكة على ظهر الجمل لأداء الحج

منذ 15 دقيقة
1322
بالفيديو.. رحالة ينطلق من عسير إلى مكة على ظهر الجمل لأداء الحج

مكة المكرمة (صدى):
تحدث الرحالة عثمان شاهين، عن تجربته في الإنطلاق من عسير إلى مكة على ظهر الجمل لسيلك مسلك الطرق التاريخية لأداء الحج.

وقال "شاهين" أن هدفه هو المحافظة على الموروث القديم والسير على طرق تاريخية الموجودة في بلدنة مثل طريق "الفيل"، فالطريق سلكه الحجاج منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا.

وأضاف: "حبيت أسير عليه باللبس البدوي السعودي وعلى ظهر الجمل على طريقة أجدادنا احنا بدو عمى عين العدو رغم حضارتنا لكننا محافظين على أصالتنا وموروثنا القديم"، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع تحدثه عن الطرق التاريخية: "حطيت لنفسي قواعد وما أكل إلا بالطريقة القديمة وأنام في خيمتي حتى أعيش التجربة بتفاصيلها كاملة واستمتعت بيه لأن عندي شغف حققته من خلال تجربة هذه الرحلة".

://twitter.com/alekhbariyatv/status/1406984601936052229?s=20

 

مكة المكرمة
عسير
الحج
الجمل
رحالة

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أحدث التعليقات

خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .
رااايق
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية ((( بناءً على ظروف كل مدخن ))).***...
خالد
سواقة الحريم اكبر جريمه على الارض .
شمس الحقيقة
اللهم أحفظهم
راي
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,

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