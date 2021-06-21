باولينيو يشعل المنافسة بين النصر وأندية قطرية بعد رحيله عن جوانزو الصيني

ماجد محمد (صدى):
دخل البرازيلي باولينيو، حسابات عدد من الأندية القطرية، لضمه بداية من الموسم المقبل، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي النصر.
ومن جهته، قال الإعلامي التركي، أكرم كونور إن باولينيو تلقى عروضاً رسمية من أحد أندية دوري المحترفين وعروض مغرية من أندية قطرية بعد رحيله عن جوانزو الصيني.
يذكر أن نادي جوانزو الصيني، أعلن أمس الأحد، عن رحيل اللاعب البرازيلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحا أنه فسخ العقد وديًا مع باولينيو، ما يعني أنه يمكنه الرحيل إلى أي نادٍ آخر، في صفقة انتقال حر، مجانًا.