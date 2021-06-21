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باولينيو يشعل المنافسة بين النصر وأندية قطرية بعد رحيله عن جوانزو الصيني

منذ 16 دقيقة
1392
باولينيو يشعل المنافسة بين النصر وأندية قطرية بعد رحيله عن جوانزو الصيني

ماجد محمد (صدى):
دخل البرازيلي باولينيو، حسابات عدد من الأندية القطرية، لضمه بداية من الموسم المقبل، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي النصر.

ومن جهته، قال الإعلامي التركي، أكرم كونور إن باولينيو تلقى عروضاً رسمية من أحد أندية دوري المحترفين وعروض مغرية من أندية قطرية بعد رحيله عن جوانزو الصيني.

يذكر أن نادي جوانزو الصيني، أعلن أمس الأحد، عن رحيل اللاعب البرازيلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحا أنه فسخ العقد وديًا مع باولينيو، ما يعني أنه يمكنه الرحيل إلى أي نادٍ آخر، في صفقة انتقال حر، مجانًا.

 

 

نادي النصر
دوري المحترفين
جوانزو الصيني
البرازيلي باولينيو
الأندية القطرية

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أحدث التعليقات

خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .
رااايق
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية ((( بناءً على ظروف كل مدخن ))).***...
خالد
سواقة الحريم اكبر جريمه على الارض .
شمس الحقيقة
اللهم أحفظهم
راي
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,

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