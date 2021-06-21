السفارة الألمانية في الرياض توضح اشتراطات السفر إلى ألمانيا

برلين (صدى):
أوضحت السفارة الألمانية في الرياض اشتراطات السفر إلى ألمانيا، وذلك بالتزامن مع رفع قيود السفر إلى الخارج.
وأضافت أنه يمكن لمن أخذ جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا السفر إلى ألمانيا باعتباره محصناً بالكامل، وسيتوجب عليه إثبات الإصابة عن طريق ابراز نتيجة فحص إيجابية ليست أقدم من فترة 6 أشهر ولا أحدث من 28 يوم مضت، بالإضافة إلى التقرير الذي يثبت جرعة اللقاح.
وأكدت أنه في حال تلقي الفرد اللقاح كاملا فسيتوجب عليه عمل فحص PCR لدخول ألمانيا، مضيفة أن التقديم للقاصرين غير متاح في الوقت الحالي.