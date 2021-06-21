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السفارة الألمانية في الرياض توضح اشتراطات السفر إلى ألمانيا

منذ 34 دقيقة
1388
السفارة الألمانية في الرياض توضح اشتراطات السفر إلى ألمانيا

برلين (صدى):
أوضحت السفارة الألمانية في الرياض اشتراطات السفر إلى ألمانيا، وذلك بالتزامن مع رفع قيود السفر إلى الخارج.

وأضافت أنه يمكن لمن أخذ جرعة لقاح واحدة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا السفر إلى ألمانيا باعتباره محصناً بالكامل، وسيتوجب عليه إثبات الإصابة عن طريق ابراز نتيجة فحص إيجابية ليست أقدم من فترة 6 أشهر ولا أحدث من 28 يوم مضت، بالإضافة إلى التقرير الذي يثبت جرعة اللقاح.

وأكدت أنه في حال تلقي الفرد اللقاح كاملا فسيتوجب عليه عمل فحص PCR لدخول ألمانيا، مضيفة أن التقديم للقاصرين غير متاح في الوقت الحالي.

 

الرياض
ألمانيا
سفارة
سفارة ألمانيا
شروط السفر

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .
رااايق
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية ((( بناءً على ظروف كل مدخن ))).***...
خالد
سواقة الحريم اكبر جريمه على الارض .
شمس الحقيقة
اللهم أحفظهم
راي
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,

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