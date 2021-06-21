استشاري علاج تنفسي: " السجائر الإلكترونية " ليست بدائل آمنة للتدخين (فيديو)

وكالات (صدى):
أكد استشاري العلاج التنفسي وأخصائي معتمد في مكافحة التدخين، ماجد الخباني، أن السجائر الإلكترونية ليست بدائل آمنة للتدخين لأنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة.
وأضاف إن الطريقة المثلى للإقلاع عن التدخين تبدأ بزيارة عيادة الإقلاع عن التدخين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت عيادات في المملكة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، مضيفا أن الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في هذه العيادات لديهم من الخبرة ما يمكنهم من التعامل مع المدخنين.
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية بناءً على ظروف كل مدخن.