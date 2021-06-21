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استشاري علاج تنفسي: " السجائر الإلكترونية " ليست بدائل آمنة للتدخين (فيديو)

منذ ساعة
1562
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استشاري علاج تنفسي: " السجائر الإلكترونية " ليست بدائل آمنة للتدخين (فيديو)

وكالات (صدى):
أكد استشاري العلاج التنفسي وأخصائي معتمد في مكافحة التدخين، ماجد الخباني، أن السجائر الإلكترونية ليست بدائل آمنة للتدخين لأنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة.

وأضاف إن الطريقة المثلى للإقلاع عن التدخين تبدأ بزيارة عيادة الإقلاع عن التدخين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت عيادات في المملكة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، مضيفا أن الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في هذه العيادات لديهم من الخبرة ما يمكنهم من التعامل مع المدخنين.

وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية بناءً على ظروف كل مدخن.

مكافحة التدخين
السجائر الإلكترونية
استشاري العلاج التنفسي وأخصائي
ماجد الخباني
مواد سامة مسرطنة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9358
منذ 16 دقيقة
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية ((( بناءً على ظروف كل مدخن ))).***

بصراحة أول مرة أسمع وأشوف دكتور فاهم أيش يعمل ***

أنت رااائع يااا دكتور *** بالتوفيق لك ولزملاك اللي أسلوب تفكريهم مثلك ****

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أحدث التعليقات

خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .
رااايق
وأكد أن كل مدخن لديه ظروف خاصة به، وبالتالي يقوم الطبيب أو الممارس الصحي بوضع خطته العلاجية ((( بناءً على ظروف كل مدخن ))).***...
خالد
سواقة الحريم اكبر جريمه على الارض .
شمس الحقيقة
اللهم أحفظهم
راي
يا فهد الروقي,اسباب التعصب الرياضي انت واشكالك لاترون احد سواكم وتسخرون من غيركم انسيت كلمة(الاصيفر فرح في كاس المويه)في مقالك في الرياضيه,,

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