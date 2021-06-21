الغموض يخيم على مصير مباراة الأردن وجنوب السودان بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا 

وكالات (صدى):
سيطر الغموض على مصير مباراة الأردن وجنوب السودان المقررة اليوم الإثنين، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا" في الدوحة.
واتضح إصابة ثمانية لاعبين وإداري من بعثة منتخب جنوب السوادن التي وصلت الدوحة فجر السبت بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج مسحة خضع لها الوفد فور الوصول، بحسب الزميلة "الشرق الأوسط".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بياناً أمس الأحد أكد فيه "إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا"، ليقرّر "وفي ضوء الإجراءات الطبية المتبعة في هذا الشأن، جرى عزل الأفراد المصابين وتأجيل الأنشطة التي كانت مقررة لهم الأحد".
وبالتالي سيكون مصير المباراة معلقاً بنتائج المسحة التي خضع لها منتخب جنوب السودان مساء الأحد، حيث سيتعيّن عليه تأمين العدد الكافي من اللاعبين اللائقين لخوض اللقاء، ودون ذلك فقد يلجأ الاتحاد الدولي إما إلى تأجيل المباراة إلى موعد آخر أو إلغائها واعتبار المنتخب الأردني متأهلا.