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عائلة توثق انهيار جبلي
منذ ساعتين
716
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التعليقات
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أحدث التعليقات
omar
كنا نفتخر بهذه الميزه على جميع دول العالم والان سنفقدها الله يجازى الى كان السبب
رااايق
ياااا سكر أولا تسكر *** وأنتهى الموضوع **
رااايق
بالتوفيق للعالمي ***
omar
مافى داعى لبناء مساجد جديده لانها حتكون فاضيه
خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .
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