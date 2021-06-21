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بالفيديو.. مواصفات أحدث سيارات شركة GAC

منذ ساعة
1408
بالفيديو.. مواصفات أحدث سيارات شركة GAC

أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة " GAC " من اقتراب موعد طرح سيارتها الجديدة‏GAC ‎Trumpchi Empow ‎‏ في الأسواق، حيث تعد واحدة من ‏أجمل سيارات السيدان التي طورتها مؤخرًا.‏

وعن مواصفات السيارة، فهى تتميز بتصميمها الخارجي ‏الذي يعطيها طابع السيارات القوية الرياضية واللمسات الفريدة ‏التي أضيفت على شكل ممتصات الصدمات.

أما الهيل بطول 4 أمتار و70 سنتيمترًا عرضه 185 سم ‏وارتفاعه 143 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 ‏سم، وجهزت بعجلات رياضية بمقاسات تتراوح ما بين 16 و18 ‏بوصة‎.‎

كما تتمتع أيضًا ‏بشاشة لمسية عملاقة وأحدث أنظمة التكييف والوسائط المتعددة، ‏وأنظمة لاسلكية لشحن الهواتف إضافة لأنظمة تدفئة وتبريد ‏المقاعد‎.‎

كما أنها توجد محركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ‏يفترض أن تطلق نسخ أقوى مجهزة بمحركات توربينية بسعة ‏‏2.0 لتر‎.‎

سيارات السيدان
المحركات
أنظمة التكييف
شركة GAC
سيارة Trumpchi Empow

التعليقات

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أحدث التعليقات

omar
كنا نفتخر بهذه الميزه على جميع دول العالم والان سنفقدها الله يجازى الى كان السبب
رااايق
ياااا سكر أولا تسكر *** وأنتهى الموضوع **
رااايق
بالتوفيق للعالمي ***
omar
مافى داعى لبناء مساجد جديده لانها حتكون فاضيه
خالد
الله يستر علينا من غضب الله ..... مليانين مشاكل وتاركينها ..... ومتفرغين للمساجد . اعوذ بالله منهم ..... حاشرهم الآذان حشر هالشياطين .

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