بالفيديو.. مواصفات أحدث سيارات شركة GAC

أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة " GAC " من اقتراب موعد طرح سيارتها الجديدةGAC Trumpchi Empow في الأسواق، حيث تعد واحدة من أجمل سيارات السيدان التي طورتها مؤخرًا.
وعن مواصفات السيارة، فهى تتميز بتصميمها الخارجي الذي يعطيها طابع السيارات القوية الرياضية واللمسات الفريدة التي أضيفت على شكل ممتصات الصدمات.
أما الهيل بطول 4 أمتار و70 سنتيمترًا عرضه 185 سم وارتفاعه 143 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، وجهزت بعجلات رياضية بمقاسات تتراوح ما بين 16 و18 بوصة.
كما تتمتع أيضًا بشاشة لمسية عملاقة وأحدث أنظمة التكييف والوسائط المتعددة، وأنظمة لاسلكية لشحن الهواتف إضافة لأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد.
كما أنها توجد محركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما يفترض أن تطلق نسخ أقوى مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر.