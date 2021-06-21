نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية

منذ 23 دقيقة
589
مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها الذي يحمل الجنسية السعودية، ويقيم معها في قرية كفر الصهبي بمركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية بمصر.

وباشرت أجهزة الأمن المصرية الحادث، حيث أدعت المرأة أن زوجها سقط على سكين أثناء محاولته لذبح خروف في المنزل.

واكتشفت أجهزة الأمن شبهة جنائية في الحادث، وأخضعت السيدة للتحقيق، فاعترفت بجريمتها، حيث اتضح أنها قتلته بعد مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها.

وأضافت أنها متزوجة منه من 10 سنوات ولديهم 4 أطفال ثم تفاجئت بأنه تزوج من فتاة صغيرة في السن، مما أصار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين، وتم نقله إلى المستشفي حيث توفي.

وأمرت نيابة شمال القليوبية بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة القتيل، وإستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

 

مصر
قتل
مشاجرة
جرائم قتل
القليوبية
شبين القناطر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
🤔

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواصفات أحدث سيارات شركة GAC
بالفيديو.. مواصفات أحدث سيارات شركة GAC
منذ 5 دقائق 1110
مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية
مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية
منذ 23 دقيقة 589
سائقة توصيل تدهس مسنة
سائقة توصيل تدهس مسنة
منذ 26 دقيقة 370
عائلة توثق انهيار جبلي
عائلة توثق انهيار جبلي
منذ 27 دقيقة 357
راحت عليه
راحت عليه
منذ 28 دقيقة 334
بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة
بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة
منذ 36 دقيقة 619
حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "
حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "
منذ 38 دقيقة 1457
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
منذ 43 دقيقة 1486
الحبس 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة
الحبس 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة
منذ 46 دقيقة 480
" النصر " يسعى لضم حارس مرمى كوري
" النصر " يسعى لضم حارس مرمى كوري
منذ 51 دقيقة 1551