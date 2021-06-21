مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها الذي يحمل الجنسية السعودية، ويقيم معها في قرية كفر الصهبي بمركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية بمصر.
وباشرت أجهزة الأمن المصرية الحادث، حيث أدعت المرأة أن زوجها سقط على سكين أثناء محاولته لذبح خروف في المنزل.
واكتشفت أجهزة الأمن شبهة جنائية في الحادث، وأخضعت السيدة للتحقيق، فاعترفت بجريمتها، حيث اتضح أنها قتلته بعد مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها.
وأضافت أنها متزوجة منه من 10 سنوات ولديهم 4 أطفال ثم تفاجئت بأنه تزوج من فتاة صغيرة في السن، مما أصار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين، وتم نقله إلى المستشفي حيث توفي.
وأمرت نيابة شمال القليوبية بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة القتيل، وإستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.