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بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة

منذ 36 دقيقة
619
بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة

بغداد (صدى):
روى المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عايشتها الضحية خلال معرفتها بمقتل والدها ووالدتها قبل أن يهم بقتلها.

وقال "الجاني" أن أسرتها رفضت إعطائه المال أثناء محاولته لسرقتهم فطعن الأب ثم قام بطعن الأم وقام بإخفاء جثتهم داخل المرحاض وفي تلك اللحظة جاءت "شيلان".

وأضاف: "قالتلي باب وماما وين قولتلها جوة اقعدي هنا وارتاحي وكانت مرتبكة واديتها ماية وقالتلي عايزة أشوف بابا وماما وضربتها انضرب رأسها بالحيط وقعت"، بحسب قناة "الحدث".

وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض على الجاني بعد أن أثارة الجريمة جدلاً كبيرًا في العراق بسبب أحداثها الدامية.

 

جريمة
العراق
سرقة
القتل
شيلان دارا

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أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
🤔

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