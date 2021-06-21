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حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "

منذ 30 دقيقة
1403
حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "

الرياض (صدى):
قال متحدث المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنه تم ضبط 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة.

وأوضح مسفر القريني خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أنه تم ضبط 9508 أشخاص محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشار إلى وجود لوحات تحذيرية على المناطق الحدودية توضح بأن هذه الأماكن مناطق حدودية محظورة ولا يسمح الاقتراب منها، وتعرض المتواجد في هذه المنطقة للخطر والمساءلة القانونية.

وأبان أن عقوبة من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة هي غرامة مليون ريال والسجن من 5 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، كما تعد جريمة كبيرة من الجرائم الموجبة للتوقيف.

المديرية العامة لحرس الحدود
التسلل
العقيد مسفر القريني
لوحات تحذيرية

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أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
🤔

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