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هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

منذ 35 دقيقة
1458
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الدبلوم)، لتأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

وأوضحت الهيئة أن عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد، ويمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7,000) سبعة آلاف ريال، وأيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً، وتسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات، وتأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم (مدة الدراسة لا تقل عن سنتين - أربع فصول دراسية)، ومتفرغ، وعمره لا يزيد عن 25 سنة (هجري).

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الإثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الهيئة  من خلال الرابط : من هـــــــــــــــــــنا 

السوق المالية
التوظيف
برنامج تدريب

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أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
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