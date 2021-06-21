الحبس 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة

القاهرة (صدى):
أصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحبس سائق 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بمصر القديمة.
وتعود الواقعة عندما هتك المتهم عرض طفلة بعدما استغل حداثة عمرها وكشف عورتها وواقعها جنسيا من قبل حال كونها لم تجاوز الثانية عشر من عمرها.
واتضح من التحريات أن المتهم قام بمواقعة المجني عليها عدة مرات ولم تتوصل تحرياته لتحديد عددها وكان ذلك برضاء منها.
وأقرت المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بمواقعتها مرتين برضاء منها دون تهديد، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أن غشاء البكارة به تمزقات كاملة قديمة.