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فيولا لمذيعة الملعب:" أنا آسف لأني أخفتك "

منذ 53 دقيقة
1583
فيولا لمذيعة الملعب:" أنا آسف لأني أخفتك "

وكالات (صدى):
اعتذر أتيلا فيولا الظهير المجري، من مذيعة الملعب بعدما احتفل أمامها بطريقة جنونية، في الهدف الذي سجله خلال التعادل (1-1) ضد فرنسا في كأس أوروبا، في بوادبست.

واحتفل فيولا مع زملائه والجماهير المنتشية في ملعب «بوشكاش أرينا» إلى جانب المذيعة إديت سالاي، حيث ضرب طاولتها وأوقع الأغراض الموجودة عليها على الأرض.

ووثقت عدسات الكاميرا ردة فعل سالاي والطريقة التي فوجئت بها واحتفلت برفع يديها وعلامات الخوف على وجهها.

وقال فيولا في فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المجري:" مرحبا إديت! أنا آسف لأني أخفتك هكذا أمس"، موضحا:"كانت أفضل لحظة في حياتنا، رأينا ذلك بعد أن أخفناكِ، كنتِ قادرة على الاحتفال بهدفنا أيضًا، وأنك بخير".

 

 

فرنسا
المجر
بوادبست
أتيلا فيولا
مذيعة الملعب
كأس أوروبا

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الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
🤔

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