فيولا لمذيعة الملعب:" أنا آسف لأني أخفتك "

وكالات (صدى):
اعتذر أتيلا فيولا الظهير المجري، من مذيعة الملعب بعدما احتفل أمامها بطريقة جنونية، في الهدف الذي سجله خلال التعادل (1-1) ضد فرنسا في كأس أوروبا، في بوادبست.
واحتفل فيولا مع زملائه والجماهير المنتشية في ملعب «بوشكاش أرينا» إلى جانب المذيعة إديت سالاي، حيث ضرب طاولتها وأوقع الأغراض الموجودة عليها على الأرض.
ووثقت عدسات الكاميرا ردة فعل سالاي والطريقة التي فوجئت بها واحتفلت برفع يديها وعلامات الخوف على وجهها.
وقال فيولا في فيديو على الموقع الرسمي للاتحاد المجري:" مرحبا إديت! أنا آسف لأني أخفتك هكذا أمس"، موضحا:"كانت أفضل لحظة في حياتنا، رأينا ذلك بعد أن أخفناكِ، كنتِ قادرة على الاحتفال بهدفنا أيضًا، وأنك بخير".