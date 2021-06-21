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ارتفاع درجة الحرارة على بعض المناطق لمدة 3 أيام

منذ ساعة
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ارتفاع درجة الحرارة على بعض المناطق لمدة 3 أيام

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تعاود الرياح النشطة المثيرة للغبار تأثيرها بدءً من غداً الثلاثاء وحتى الخميس القادم على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز أن تبقى الأجواء شديدة الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الداخلية لمنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة وذلك من غداً الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تسّجل درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٥-٤٨ °م.

 

مكة المكرمة
الطقس
الأرصاد
درجة الحرارة

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أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
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