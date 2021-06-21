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كاميرا مراقبة توثق حادثة غريبة
منذ ساعة
614
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التعليقات
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أحدث التعليقات
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
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