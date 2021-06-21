نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشيخ الكلباني يرد على متابع بـ " تعرف عايض "

منذ ساعة
3670
1
الشيخ الكلباني يرد على متابع بـ " تعرف عايض "

الرياض (صدى):
أثار الداعية عادل الكلباني حيرة متابعيه بعدما نشر تغريدة غامضة.

ونشر الكلباني تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها : "تعرف عايض".

وعلق متابع قائلا: " اتحدى أحد من الي علقو يعرف مغزى الشيخ " مجرد رغبة في الضحك والقهقهة!!".

وأضاف آخر: "إشارة إلى عبارة (تعرف عايض) الشهيرة في مسرحية طارق العلي... لأحد يفهم غلط الله يسعدكم.. ويسعدك يا شيخ".

وكان طارق العلي أوضح في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق أن الكلمة كانت عبارة عن "آيفة مسرحية" وليس شتيمه ولا شيء سيء كما فهمها البعض والمقصود بها شخصية كوميدية مرحة".

طارق العلي
الشيخ الكلباني
تعرف عايض

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1375
منذ 15 دقيقة
هذا اساء للعلماء وهو لايعلم ...... شخصيا لا اعتبره شيء .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
الاحساء
تراها مسخت يا اعضاء مجلس الشورى موكلشي عاد على كيفكم اصواتكم في مثل هذة الامور لا تكفي لاتكفي الوطن في امة وشعب احترموا عاداتة...
ناصر
فشل في اول ختبار
شمس الحقيقة
الله يعز دولتنا ويحفظ أمننا
ابو فهد
🤔

أخر الأخبار

مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية
مشاجرة تنتهي بمقتل مواطن على يد زوجته المصرية
منذ 15 دقيقة 426
بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة
بالفيديو.. المتهم بقتل الناشطة العراقية شيلان دارا يروى تفاصيل لحظاتها الأخيرة
منذ 28 دقيقة 531
حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "
حرس الحدود: ضبط أكثر من 116 ألف مخالف خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة " فيديو "
منذ 30 دقيقة 1402
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
هيئة السوق المالية تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
منذ 34 دقيقة 1456
الحبس 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة
الحبس 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة
منذ 38 دقيقة 423
" النصر " يسعى لضم حارس مرمى كوري
" النصر " يسعى لضم حارس مرمى كوري
منذ 43 دقيقة 1518
دجال يقتل امرأة خلال جلسة إخراج من جسدها
دجال يقتل امرأة خلال جلسة إخراج من جسدها
منذ 46 دقيقة 459
مسؤولة بـ" السياحة العالمية ": السعوديات مرشدات السياحة شغوفات بتاريخهن
مسؤولة بـ" السياحة العالمية ": السعوديات مرشدات السياحة شغوفات بتاريخهن
منذ 48 دقيقة 1543
فيولا لمذيعة الملعب:" أنا آسف لأني أخفتك "
فيولا لمذيعة الملعب:" أنا آسف لأني أخفتك "
منذ 52 دقيقة 1577
الشيخ الكلباني يرد على متابع بـ " تعرف عايض "
الشيخ الكلباني يرد على متابع بـ " تعرف عايض "
منذ ساعة 3670