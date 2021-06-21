بالفيديو.. باسم عوض الله والشريف حسن ينفيان تهمة زعزعة الاستقرار بالأردن

عمّان (صدى):
بدأت محاكمة المتهمين في «قضية الفتنة» في الأردن، كل من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اليوم الاثنين، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل الماضي.
وظهر باسم عوض الله، في مقطع فيديو أوضح لحظة دخوله محكمة أمن الدولة؛ لبدء المحاكمة التي نفى خلالها المتهمان تهمة زعزعة الاستقرار في الأردن.
وعقدت المحكمة، برئاسة المقدم القاضي العسكري الأردني موفق المساعيد، أولى جلساتها الخاصة بقضية «الفتنة»، المتهم فيها كل من عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ووصل المتهمان إلى المحكمة عبر سيارات سوداء مظللة رباعية الدفع، حيث تجري محاكمتهما.