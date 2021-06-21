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بالفيديو.. باسم عوض الله والشريف حسن ينفيان تهمة زعزعة الاستقرار بالأردن

منذ 13 دقيقة
1343
بالفيديو.. باسم عوض الله والشريف حسن ينفيان تهمة زعزعة الاستقرار بالأردن

عمّان (صدى):
بدأت محاكمة المتهمين في «قضية الفتنة» في الأردن، كل من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اليوم الاثنين، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل الماضي.

وظهر باسم عوض الله، في مقطع فيديو أوضح لحظة دخوله محكمة أمن الدولة؛ لبدء المحاكمة التي نفى خلالها المتهمان تهمة زعزعة الاستقرار في الأردن.

وعقدت المحكمة، برئاسة المقدم القاضي العسكري الأردني موفق المساعيد، أولى جلساتها الخاصة بقضية «الفتنة»، المتهم فيها كل من عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ووصل المتهمان إلى المحكمة عبر سيارات سوداء مظللة رباعية الدفع، حيث تجري محاكمتهما.

 

الأردن
باسم عوض الله
قضية الفتنة

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أحفظ نساءنا وبناتنا من التهتك والعري والسفور
رااايق
أحسن تصرف قام به هذا السائق *** بس لو أخذ له كم واحد بزيادة منهم كان يكون شي طيب وممتاز *** وطير معاهم هذي...
السيف
فرج الله قريب جداً
رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...

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