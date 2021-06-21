وقف حكم حبس ضابطين بقضية "تسريبات أمن الدولة" في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أوقفت محكمة التمييز الكويتية، نفاذ حكم السجن الصادر بحق ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من أبناء الأسرة الحاكمة، في قضية التسريبات الأمنية بجهاز أمن الدولة.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 13 سبتمبر المقبل، للنظر في الطعن بحكم الاستئناف القاضي بإدانة الضابطين، حيث تم إخلاء سبيلهما.
وقضت محكمة الاستئناف في مارس الماضي، بسجن الضابطين، وهما الشيخ فيصل السلمان والعقيد ناصر الطيار، لمدة 7 سنوات، وعزلهما من الوظيفة، وبرأت بقية المتهمين.
وكانت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“، قد بدأت بنشر حساب ”جنوب السرة“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.