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أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها ال 30

منذ 13 ساعة
1437
أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها ال 30

عطالله العمراني (صدى):
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامهاال30، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه بعد غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه في الإمارة أمين عام جائزة سموه للمزرعة النموذجية المهندس واصل بن حامد العمري وأعضاء اللجنة واطلع سموه خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة. واثنى سموه على الجهود التي تبذلها اللجنة منوها سموه بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين – حفظهم الله - .

وأوضح المهندس العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق جميع الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة. وجاءت أسماء المزارعين الفائزين كالتالي:

علي عواد الحمودي ، مصنت سرور الشراري ، قاسم سلامة البلوي ، احمد عثمان العمودي ، سعيد سعد ال باسم ، خالد موسى الشمري ، ‏‏مدني محمد العلي ، ورثة عطالله علي الناجم، فهد غصاب ‏العنزي ، جمال بركات البلوي ، إبراهيم محمد العطوي ، محمد أحمد الشمري ،عبد العزيز سالم الدهينه ، جزاع ظاهر البلوي ، محمد دهام التيماني ، ‏نايف سعود الشمري ، سالم محمد العطوي ، عبدالله محمد سعيدان ، عبدالله عاتق الجهني ، جزاع سعود البلوي ، سعيد حمود البلوي ، مالك عواد البلوي ، معيوف مسلم المسعودي ، ممدوح بشير العنزي ، مشعل عبد الرزاق العنزي ، دهام سالم التيماني ، عبدالله عوده الغنامي ، محمد محسن المسعودي، عيد ناصر المرواني ، سليمان هويمل الحويطي

الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
الفائزين

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أحفظ نساءنا وبناتنا من التهتك والعري والسفور
رااايق
أحسن تصرف قام به هذا السائق *** بس لو أخذ له كم واحد بزيادة منهم كان يكون شي طيب وممتاز *** وطير معاهم هذي...
السيف
فرج الله قريب جداً
رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...

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