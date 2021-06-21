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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ 19 دقيقة
1415
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 10859 نقطة (+ 68 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.04 مليار ريال.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 2 % عند 110.6 ريال، وسط تداولات بلغت 3.4 مليون سهم.

وأغلق سهم "سابك" عند 121.20 ريال (+ 1 %).

وسجلت أسهم "ذيب" و"جرير" و"الوطنية للتعليم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وشهدت شركات التأمين ارتفاعا شبه جماعي جلسة اليوم وسط تداولات نشطة، تصدرها سهم "الصقر للتأمين" بالنسبة القصوى، بتداولات بلغت نحو 10.4 مليون سهم.

وارتفعت أسهم "الوطنية للتأمين" و"اتحاد الخليج للتأمين" و"ولاء للتأمين" و"بروج" و"إعادة" و"سايكو" و"ميدغلف" بنسب تراوح بين 4 و8 %.

في المقابل، تراجع سهم "المتقدمة" بأكثر من 2 % عند 74.50 ريال.

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أحدث التعليقات

رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...
رااايق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!! أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****...
fares
مافي اجمل الصداقة القديمة كانو على قلب واحد
الملل
ارجوا من الاخ السفر الي جورجيا وهناك تعرف انك كنت غلطان من البدايه

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