مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 10859 نقطة (+ 68 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.04 مليار ريال.
وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 2 % عند 110.6 ريال، وسط تداولات بلغت 3.4 مليون سهم.
وأغلق سهم "سابك" عند 121.20 ريال (+ 1 %).
وسجلت أسهم "ذيب" و"جرير" و"الوطنية للتعليم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وشهدت شركات التأمين ارتفاعا شبه جماعي جلسة اليوم وسط تداولات نشطة، تصدرها سهم "الصقر للتأمين" بالنسبة القصوى، بتداولات بلغت نحو 10.4 مليون سهم.
وارتفعت أسهم "الوطنية للتأمين" و"اتحاد الخليج للتأمين" و"ولاء للتأمين" و"بروج" و"إعادة" و"سايكو" و"ميدغلف" بنسب تراوح بين 4 و8 %.
في المقابل، تراجع سهم "المتقدمة" بأكثر من 2 % عند 74.50 ريال.