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ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين

منذ 38 دقيقة
1542
ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين

الرياض (صدى):
تمكنن الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط أكثر من 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي في منشأتين غير مرخصتين لمزاولة نشاط التخزين والتوزيع من قبل الهيئة وذلك في منطقتي الرياض والقصيم.

وقالت الغذاء والدواء أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من الهيئة، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

كما تم ضبط 11.650 مستحضراً صيدلانياً داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من الغذاء والدواء، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
منتج تجميلي
مستحضر صيدلاني

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...
رااايق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!! أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****...
fares
مافي اجمل الصداقة القديمة كانو على قلب واحد
الملل
ارجوا من الاخ السفر الي جورجيا وهناك تعرف انك كنت غلطان من البدايه

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