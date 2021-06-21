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مواطن يزرع النخيل والأشجار النادرة عن طريق الأنسجة

منذ 43 دقيقة
1679
مواطن يزرع النخيل والأشجار النادرة عن طريق الأنسجة

الرياض (صدى):
تمكن المواطن عبدالجبار بومرة، من زراعة النخيل عن طريق الأنسجة، وذلك للحفاظ على العديد من أنواع النخيل والأشجار المهددة بالاندثار، لافتًا إلى أن فكرة تكاثر النخيل بالأنسجة نفذت من خلال أخذ قلب النخلة "الجمارة"، ووضعها في أنبوب الاختبار لفترة من الزمن إلى حين ظهور ما يسمى بالنسيج.

وأوضح بومرة، أن النسيج يوضع في أطباق أخرى حتى ظهور الأجنة، مؤكدًا أن ذلك هو بداية تكوين النخلة؛ حيث أن هذه الحالة تبقى لمدة 6 أشهر لحين ظهور الجذور وتحولها إلى فسيلة، وتبلغ نسبة نجاح زراعتها 100%، بحسب تصريحاته لـ "العربية.نت" .

وقال إن الفكرة بدأت عنده عندما كان يتجول في معرض زراعي بالرياض قبل 30 عاماً، حيث التقى برجل فرنسي يعرض أنابيب داخلها نبتة الأناناس، ومنذ ذلك الوقت، بدأ بالبحث عن هذه التقنية حتى وجدها لدى شركة أمريكية تعاقد معها لاحقاً، مشيرًا إلى أن المشروع ينتج كل سنة بين 450 ألفا إلى 500 ألف شتلة، وكلها يتم تصريفها وبيعها.

وأضاف: "هناك طرق متعددة لتكاثر النخيل بالأنسجة، وهي أحدث طرق زراعة النخيل في بيئة معينة، وسط ظروف معقدة ومعقمة لإنتاج مئات الآلاف من النباتات عبر مراحل نمو، إلى أن تصل إلى موقع الزراعة والتربة المناسبة لزراعتها، وذلك عبر مختبرات يتم داخلها عملية التكاثر وفرز النباتات في نسبة تلوث صفر".

 

 

مواطن
زراعة النخيل
استخدام الأنسجة
الأشجار النادرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...
رااايق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!! أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****...
fares
مافي اجمل الصداقة القديمة كانو على قلب واحد
الملل
ارجوا من الاخ السفر الي جورجيا وهناك تعرف انك كنت غلطان من البدايه

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