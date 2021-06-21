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بلدية الجبيل تزيل 90 سيارة ومركبة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة 

منذ 14 ساعة
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بلدية الجبيل تزيل 90 سيارة ومركبة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة 

بدر الحارثي (صدى):
تمكنت الفرق الميدانية في بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوع الجاري من ضبط 55 سيارة تالفة ومهملة في عدد من أحياء محافظة الجبيل، وأزالت 35 مركبة من تلك الأماكن، كما قامت الفرق بإزالة أكثر من 400 لوحة دعائية عشوائية مخالفة، وطمس الكتابات المشوهة وتجميل الأسوار بمساحة 2400متر مربع، إضافة إلى أعمال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح عدد من أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى إزالة الكتابات المشوهة، ومعالجة الحاويات، ورفع المخلفات.

جاء ذلك من الحملات الميدانية التي تنفذها البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والتي أطلقتها مؤخراً، فيما تكثف البلدية جهودها لشهر ذي القعدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بالمحافظة وإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية المخالفة والسيارات التالفة المهملة في الشوارع والميادين ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات والهناجر المخالفة، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والإنارة، والنظافة بشكل عام .

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملات من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر مركز البلاغات 940

 

الفرق الميدانية
محافظة الجبيل
سيارة تالفة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أحفظ نساءنا وبناتنا من التهتك والعري والسفور
رااايق
أحسن تصرف قام به هذا السائق *** بس لو أخذ له كم واحد بزيادة منهم كان يكون شي طيب وممتاز *** وطير معاهم هذي...
السيف
فرج الله قريب جداً
رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...

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