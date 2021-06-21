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فولكس فاجن تطرح تيجوان موديل 2021 في الأسواق

منذ ساعة
1387
فولكس فاجن تطرح تيجوان موديل 2021 في الأسواق

برلين (صدى):
أعلنت فولكس فاجن الالمانية لصناعة السيارات، عن وصول السيارة تيجوان موديل 2021 الجديدة والمحدثة إلى المملكة.

وذكرت فولكس فاجن أن السيارة طراز تيجوان موديل 2021 ، تم طرحها بأربع فئات في منطقة الشرق الأوسط والمملكة، اولهما فئة Trendlineبمحرك سعة 1,4 لتر ، وفئة Life بمحرك سعة 1,4 أو 2 لتر ، وفئة Elegance بمحرك سعة 2 لتر ، وفئة R-Line بمحرك سعة 2 لتر .

وجاء الشكل الخارجى للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 ، بشبك امامى ذات تصميم جديد ، و مصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل مع شعار فولكس فاجن الجديد.

بالإضافة إلى مصابيح الإضاءة النهارية بتقنية LEDوالمصابيح الخلفية مزودة بمؤشرات الانعطاف المدمجة ، واكصدام أمامي و خلفي اكثر بروزا ، و عجلات معدنية خفيفة مع قياس يتراوح من 17 إلى 20 بوصة .

وتأتى بعجلة قيادة متعددة الوظائف تعمل باللمس، وشاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع إمكانية تزويد السيارة بشاشة قياس 9,2 بوصة كتجهيز اختياري.

 

 

سيارات
فولكس فاجن
تيجوان
فولكس

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أحفظ نساءنا وبناتنا من التهتك والعري والسفور
رااايق
أحسن تصرف قام به هذا السائق *** بس لو أخذ له كم واحد بزيادة منهم كان يكون شي طيب وممتاز *** وطير معاهم هذي...
السيف
فرج الله قريب جداً
رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...

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