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بالفيديو.. مستشار قانوني: من الخطأ ربط بلاغات التغيب بالمرأة فقط

منذ ساعة
1896
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بالفيديو.. مستشار قانوني: من الخطأ ربط بلاغات التغيب بالمرأة فقط

علي القحطاني (صدى):
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أنه من حق الجهات الأمنية أن تتأكد من بلاغات التغيب سواء المبلغ أو المبلغ عنه، لافتًا إلى أن من الضروري ألا نربط التغيب بالمرأة فقط.

وأوضح محمد الوهيبي، أن بلاغات التغيب لا ترتبط بالمرأة فقط ولكن قد يتغيب الرجال أيضًا ويختفون فهذا شيء طبيعي، بينما إذا كان هناك تعنيفًا أو بلاغًا كيديًا يحاسب مقدم هذا البلاغ، بحسب تصريحاته لـ "روتانا خليجية".

وقال "الوهيبي"، أن الجهات المعنية يجب أن تتأكد من بلاغات التغيب وأن الشخص الذي قُدم عنه بلاغ تغيب يعيش في بيئة سوية فهناك بعض الفتيات الصغيرات في السن يزعمن الاستقلال بحياتهن ولكن قد يتضح أن مصدر رزقهن غير قانوني أو نتيجة انحراف أخلاقي.

المرأة
مستشار قانوني
محمد الوهيبي
بلاغات التغيب
بلاغات كيدية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9348
منذ 5 دقائق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!!

أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****

قال أيش بلاغًا كيديًا قال **** هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...
رااايق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!! أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****...
fares
مافي اجمل الصداقة القديمة كانو على قلب واحد
الملل
ارجوا من الاخ السفر الي جورجيا وهناك تعرف انك كنت غلطان من البدايه

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